TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek hamlesi! Teklif yapılacak

Trabzonspor'da ara transfer için çalışmalar sürüyor. Sol beke takviye planlayan bordo-mavililer, Sassuolo takımından Kyriakopoulos dışında daha önce gündeme gelen Polonyalı Tymoteusz Puchacz'la ilgileniyor. 22 yaşındaki solbek için resmi girişim yapılacağı öğrenildi.
Union Berlin'in sezon başında kadrosuna kattığı 1999 doğumlu sol bek hakkında scout ekibi ile teknik heyetin raporu olumlu. Alman ekibine kiralama teklifi yapılacağı belirlendi.
7 MAÇTA 2 ASİST
Yabancı kontenjanındaki 97 doğumlu ya da daha küçük bir oyuncu hakkını da dolduracak olan Puchacz, Bundesliga'da şans bulamazken 5'i Konferans Ligi maçı olmak üzere toplam 7 kez Union Berlin forması giydi. 2 asist gerçekleştirdi.