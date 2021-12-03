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Trabzonspor açık ara farkla şampiyon olacak! Böyle duyurdular...
Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Süper Lig'in 2021-22 sezonuna rüya gibi bir başlangıç yaparken, rakiplerine ilk 14 hafta itibarıyla fark attı. Bununla beraber, Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz eden Euro Club Index sitesi, Trabzonspor'u açık ara farkla şampiyon ilan etti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 08:30 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 08:58