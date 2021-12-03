Haberler Trabzonspor Trabzonspor açık ara farkla şampiyon olacak! Böyle duyurdular...

Trabzonspor açık ara farkla şampiyon olacak! Böyle duyurdular...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Süper Lig'in 2021-22 sezonuna rüya gibi bir başlangıç yaparken, rakiplerine ilk 14 hafta itibarıyla fark attı. Bununla beraber, Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz eden Euro Club Index sitesi, Trabzonspor'u açık ara farkla şampiyon ilan etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 08:30 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 08:58
Trabzonspor açık ara farkla şampiyon olacak! Böyle duyurdular...
Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. Yeni rapora göre Trabzonspor 85 puanla açık farkla mutlu sona ulaşıyor. İkinci ve üçüncü sıradaki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligi 68 puanla bitireceği tahmin edildi. Küme düşme adayları ise Rizespor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Göztepe oldu.
DİĞER
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk bebeklerinin ismine karar verdi! İşte minik Yamantürk'ün ismi...
Bir ülke daha SİHA alacak! "SİHA'lar kendini kanıtladı" diyerek duyurdular!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor