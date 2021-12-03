Trabzonspor'un efsane ismi ve A ve U21 Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü Hami Mandıralı, şampiyonluk için 'O sene bu sene' dedi. 61.saat'e konuşan Mandıralı, "Mükemmel bir gidişat var. Her şey Trabzonspor lehine. Doyurucu futbol olmasa da doyurucu sonuçlar var. Rakiplerinin aldığı sonuçlar da işine yaradı tabi. Geçen yıl da diyorduk o sene bu senedir diye. Bu sene o senedir gerçekten. Bu mücadeleyi şampiyonluk ile taçlandırmak gerek" ifadelerini kullandı.

BAŞKOMUTAN ABDULLAH AVCI

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takım ve şehirle çok iyi bir bağ kurduğunu da vurgulayan Hami Mandıralı şöyle devam etti: "Bir şey var ki çok önemli. Bu da ilişki kurmak. Futbolcu bilecek ki formayı adaletli veriyor hoca. Zaten bu da sahaya yansıyor. Abdullah Avcı ve ekibi, yönetim ve taraftarla çok güzel sinerji yarattılar. Başkomutan Abdullah Avcı'dır."