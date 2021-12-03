Haberler Trabzonspor Kupada rakip belli oluyor

Kupada rakip belli oluyor

Fırtına'nın Ziraat Türkiye Kupası serüveni başlıyor. Rakip bugün belli olacak. Geçen sezon ligi ilk 5'te bitirdiği için kupaya 5. turdan katılacak olan bordo- mavililer, seri başı olduğu için rakibi ile kendi sahasında karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
Kupada rakip belli oluyor
Fırtına'nın Ziraat Türkiye Kupası serüveni başlıyor. Rakip bugün belli olacak. Geçen sezon ligi ilk 5'te bitirdiği için kupaya 5. turdan katılacak olan bordo- mavililer, seri başı olduğu için rakibi ile kendi sahasında karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
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