Kupada rakip belli oluyor

Fırtına'nın Ziraat Türkiye Kupası serüveni başlıyor. Rakip bugün belli olacak. Geçen sezon ligi ilk 5'te bitirdiği için kupaya 5. turdan katılacak olan bordo- mavililer, seri başı olduğu için rakibi ile kendi sahasında karşılaşacak.
Fırtına'nın Ziraat Türkiye Kupası serüveni başlıyor. Rakip bugün belli olacak. Geçen sezon ligi ilk 5'te bitirdiği için kupaya 5. turdan katılacak olan bordo- mavililer, seri başı olduğu için rakibi ile kendi sahasında karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.