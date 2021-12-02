Şampiyonluğu çok istiyoruz

Fırtına'nın hücumdaki süper gücü Djaniny Semedo, kulüp dergisine konuştu, önemli açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki forvet "Bu seneki hedeflerimizden biri de şampiyon olmak. Ben de bu uğurda takım arkadaşlarım ile birlikte en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyorum" dedi. Tecrübeli futbolcu ""Herkes Trabzonspor isminin ve ağırlığının ne kadar büyük olduğunun farkında. Taraftarlarımızı mutlu edebilmek için en iyi şekilde çalışıyoruz. Onlardan ricam bize destek olmaları. Her zaman desteklerine ihtiyacımız var. Şampiyon olmak istiyorsak beraber olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EN TEHLİKELİ ANDA BİLE SAKİN KALIRIM

"Oyun tarzım insanlara farklı geliyor. Çünkü fazlasıyla sakin biriyim. Saha içinde de saha dışında da böyleyim. Maç içinde en tehlikeli anda bile panik yapmam. Sorumluluk alarak en doğru hamleyi yapmaya çalışırım. Buraya gezmeye gelmedim, Trabzonspor'un hedeflerinin farkındayım.

YERLİ OYUNCULAR ÇOK KALİTELİ

"İlk idmana çıktığımda çok şaşırdım. Türk oyuncuların kalitesi çok üst düzeyde. Zaten başarılı olmak için bu rekabeti sağlamanız gerekiyor. Türkiye, yarışmacı bir lig. 5-6 takım şampiyon olacak potansiyele sahip. Burada maç kazanabilmek, şampiyon olmak hiç kolay değil.

AVCI ÇOK İYİ İNSAN

"Hocamız her şeyden önce çok iyi bir insan. Çok zeki gibi. İnsanlarla nasıl iletişim kuracağını biliyor. Net yaklaşıyor. Saha dışında sakin biri. Saha içinde bazen işler yolunda gitmediği zaman sinirlenip, bağırabiliyor. Bizi iyi tanıyor. Daha fazlasını yapabileceğimizi biliyor. Bu da normal."