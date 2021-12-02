Sağ bekte büyük ikilem

Fırtına'da Bruno Peres'in yokluğunda Dorukhan Toköz sağ bekte görev almıştı. Beklenenin çok daha üzerinde performans veren 25 yaşındaki oyuncu çok moralli. Yılların tecrübesi Bruno Peres de iyileşti. O da forma istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçında nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.
Fırtına'da Bruno Peres'in yokluğunda Dorukhan Toköz sağ bekte görev almıştı. Beklenenin çok daha üzerinde performans veren 25 yaşındaki oyuncu çok moralli. Yılların tecrübesi Bruno Peres de iyileşti. O da forma istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçında nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Ancak kazanan takımı bozmama adına Dorukhan'ın bir adım önde olduğu belirtiliyor.