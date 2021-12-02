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Bomba gibiyiz

Süper Lig'de en yakın takipçilerinin 10 puan önünde olan, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 12, Galatasaray'a 14, Beşiktaş'a ise 16 puan fark atan Trabzonspor'da keyifler yerinde. Bu durum antrenmanlara da yansıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı dünkü çalışmanın bir bölümünde gazetecilerin yanına geldi. Avcı, basın mensuplarının "Nasılsınız hocam. Takım?" sorularına, "İyiyiz. Bomba gibiyiz. Her şey yolunda." yanıtını verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Bomba gibiyiz
Süper Lig'de en yakın takipçilerinin 10 puan önünde olan, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 12, Galatasaray'a 14, Beşiktaş'a ise 16 puan fark atan Trabzonspor'da keyifler yerinde. Bu durum antrenmanlara da yansıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı dünkü çalışmanın bir bölümünde gazetecilerin yanına geldi. Basın mensuplarının "Nasılsınız hocam. Takım?" sorularına, "İyiyiz. Bomba gibiyiz. Her şey yolunda. İyi olmamamız için bir sebep var mı?" cevabını verdi. Usta teknik adam hedefleri doğrultusunda tam konsantre şekilde yollarına devam ettiklerini kaydetti.
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