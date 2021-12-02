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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi! Fırtına'ya Yunan sol bek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Siopis ve Bakasetas’tan çok memnunuz. Bir Yunan daha alacağız” diyerek transfer bombasını patlattı. Bu ismin Sassuolo takımında forma giyen Georgios Kryiakopoulos olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi! "Bir Yunan daha alacağız"

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, dış basına konuştu. Ağaoğlu, İtalyan SporPress24'ten Yunan gazeteci Manos Staramopoulos'a açıklamalarda bulundu. Konu başlıklarından biri de bordo-mavili takımda gösterdikleri performansla camianın sevgilisi haline gelen Anastasios Bakasetas ile Manolas Siopis oldu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi! "Bir Yunan daha alacağız"

Ağaoğlu, "Şanslıyız çünkü Bakasetas ve Siopis gibi iki harika oyuncuya sahibiz. Bizim için çok önemli futbolcular. Muhtemelen üçüncü bir Yunan oyuncu daha alacağız" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi! "Bir Yunan daha alacağız"

SOL BEKE ALINACAK
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun isim vermeden "Bir Yunan oyuncu daha alacağız" sözlerindeki ismi de gazeteci Manos Staramopoulos açıkladı. Hedefteki ismin Sassuolo'da oynayan Georgios Kyriakopoulos olduğu belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi! "Bir Yunan daha alacağız"

25 yaşındaki sol bek geçen sezonun devre arasında Asteras Tripoli'den İtalyan ekibine transfer olmuştu. Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Transfer değeri 4.5 milyon euro. Ancak Fırtına'nın daha düşük bir rakamla masaya oturması bekleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi! "Bir Yunan daha alacağız"

AVCI İŞARET ETMİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta yönetimle yaptığı toplantıda devre arasında takviye istediği bölgeleri açıklamıştı. Usta hoca "1 sol bek, 2 de kanat oyuncusu istiyorum" demişti. O sol bekin Georgios Kyriakopoulos olduğu ortaya çıktı.

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