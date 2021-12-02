Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi! Fırtına'ya Yunan sol bek

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, dış basına konuştu. Ağaoğlu, İtalyan SporPress24'ten Yunan gazeteci Manos Staramopoulos'a açıklamalarda bulundu. Konu başlıklarından biri de bordo-mavili takımda gösterdikleri performansla camianın sevgilisi haline gelen Anastasios Bakasetas ile Manolas Siopis oldu.

Ağaoğlu, "Şanslıyız çünkü Bakasetas ve Siopis gibi iki harika oyuncuya sahibiz. Bizim için çok önemli futbolcular. Muhtemelen üçüncü bir Yunan oyuncu daha alacağız" dedi.