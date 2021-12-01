Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan hakem sözleri: 14 kulüp karar aldık!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler;



éYaklaşık iki aydır Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile Kulüpler Birliği ortaklaşa bir çalışma yürütmekteydi. Bu doğrultuda da TFF, İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı sayın David Elleray ile danışmanlık noktasında bir anlaşma imzalamıştı. Sayın Elleray de kulüplerden sorunları, sıkıntıları anlatan bir rapor rica etmişti. Bu raporlar kendisine ulaştırıldı. Bu noktada Elleray incelemeleri yaptığını ve süreye ihtiyacını olduğu iletti. Ortak çalışmalar, aynı amaç doğrultusunda işbirliği içinde devam edecek. Toplantı ana hatlarıyla bu şekildeydi.

14 kulüp için yaptığımız bir açıklama olmuştu... Yayıncı kuruluş bunu farklı yorumladı ve bizi üzdü esasen. Biz '14 kulüp presip olarak bu kararı aldı' demiştik. 'Bu karar sezon başında neden alınmadı?' denildi ama bazı yaşanan sorunlar sezon başında yoktu sonradan oluştu. Bazı şeylerin cevabını da biz vermek zorunda değiliz. İyi analiz edip yorumlamak gerekiyor süreci. O gün toplantıda mevcut bulunan 14 kulüp başkanı, çalışmaların selameti için 6 maçlık bir karar demiştik hakemlerle ilgili konuşmama kararı için. Bugün baktığımızda 5 maç kaldı. Bu iş bu kadar basit. Yönetim Kurulu kararı ya da Kulüpler Birliği kararı değil bu. Prensip kararı alan 14 kulüp içerisinde de bu karar riayet etmeyen ya da etmek istemeyen de olabilir. Bağlayıcı bir karar değil bu. Çalışmalar devam ediyor. Yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için bu çalışmalar devam edecek."