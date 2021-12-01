10'dan iyisi yok

Karadeniz temsilcisi Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaparken haftayı inanılmaz karlı şekilde kapattı. Bordo-mavililer puan cetvelinin ilk 10 sırasında yer alan takımlar arasında 3 puan alan tek ekip olmayı başardı. Son şampiyon Beşiktaş'a 16, Galatasaray'a 14 puan fark atan Trabzonspor, önceki gün de Fenerbahçe'nin Göztepe'ye takılmasıyla sarı-lacivertlilerin de 12 puan önünde yer aldı. En yakın takipçileri Hatayspor ve Konyaspor'un 10'ar puan önünde rahat bir şekilde liderlik koltuğunda oturuyor.