Haberler Trabzonspor 10'dan iyisi yok

10'dan iyisi yok

Karadeniz temsilcisi Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaparken haftayı inanılmaz karlı şekilde kapattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
10'dan iyisi yok
Karadeniz temsilcisi Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaparken haftayı inanılmaz karlı şekilde kapattı. Bordo-mavililer puan cetvelinin ilk 10 sırasında yer alan takımlar arasında 3 puan alan tek ekip olmayı başardı. Son şampiyon Beşiktaş'a 16, Galatasaray'a 14 puan fark atan Trabzonspor, önceki gün de Fenerbahçe'nin Göztepe'ye takılmasıyla sarı-lacivertlilerin de 12 puan önünde yer aldı. En yakın takipçileri Hatayspor ve Konyaspor'un 10'ar puan önünde rahat bir şekilde liderlik koltuğunda oturuyor.
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