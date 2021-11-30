TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına tam yol ileri

Bordo-mavililer, Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Abdullah Avcı göreve geldiği ilk günlerde "Benim de Trabzonspor'un da bu ligden alacağımız var. Kısa sürede onu tahsil edeceğimize inanıyorum" demişti. Usta hoca bu sözlerin altını doldurmayı sürdürüyor. Deneyimli çalıştırıcı ile inanılmaz bir grafik yakalayan Karadeniz Fırtınası içeride-dışarıda önüne geleni devirerek ilerliyor. Camia da büyük bir coşkuyla hasretle beklenen şampiyonluğu kucaklamak için sabırsızlanıyor.

HER ALANDA ÖNDE

Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 14 haftada en çok kazanan (11), en çok puan toplayan (36), en çok gol atan (29), en az gol yiyen (11) ve en iyi averaja sahip (18) takımı. Dümende usta kaptanı Abdullah Avcı ile kusursuz bir şekilde yoluna devam eden bordomavililer bu hafta da Karagümrük'ü devirdiler. Arka arkaya 7. maçlarını kazandılar. Ligde devam eden en uzun galibiyet serisine sahip takım da Trabzonspor. Tek hedef konsantrasyon yitirmeden yola bu şekilde devam etmek.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 4 defa kalesini gole kapatmayı başardı. Bordo-mavililer en son 26 hafta önce Alanyaspor maçında 2 gol ve üzeri yemişti. O karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti. O tarihten bu yana bir maçta kalesinde 2 gol yemedi.

DÜNÜ İZİNLİ GEÇİRDİLER

Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Abdullah Avcı, Karagümrük karşılaşmasının ardından takıma 1 gün izin verdi. Bordo-mavili futbolculardan bazıları izin günlerini geçirmek için İstanbul'da kalırken, diğerleri ise Trabzon'a döndü. Fırtına, Adana Demirspor mücadelesi hazırlıklarına bugün saat 16.00'da başlayacak.