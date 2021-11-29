TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - KAZANMAYI BİLDİ Trabzonspor, Karagümrük maçına gelmeden önce 25 maçtır kaybetmeyerek ve son 6 maçını kazanarak çok başarılı bir performans çizmişti. İster istemez bu uzun süre mağlup olmama serisi takımda baskı da yaratabilirdi. Bu baskıdan çıkmak için sadece teknik ve taktik yeterli olmaz. Takımın fiziksel gücünden daha güçlü bir zihinsel yapısı olması gerekir.

Bordo-mavililerin ligin ortasına yaklaşırken 'ha bugün ha yarın takılacak' derken, üzerine strese girmesi düşünülürken, aksine her hafta bu psikolojik savaştan başarıyla çıkmasını biliyor. Bu zihinsel kuvvet, oynanan oyundan ve alınan 3 puandan daha önemli. Puan gelgitleri yaşamadan sürdürülebilir bir mental yapının oyuncuların üzerinde takım halinde oluşması bu başarıdaki en önemli faktördür.