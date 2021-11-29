Trabzonspor haberleri | Rakipsiz Fırtına!

Lider Trabzon, dün konuk olduğu Karagümrük'e şans tanımadı. Bu sezon Kasımpaşa ve Beşiktaş'tan sonra İstanbul'da çıktığı 3. lig maçını da kazanan bordo-mavililer, namağlup unvanını korudu, en yakın rakibiyle puan farkını 10'a çıkardı. Djaniny ve Abdülkadir'in golleriyle İstanbul'da 3 puanı alan Karadeniz ekibi, üst üste 7 galibiyetle yoluna devam ederken, deplasmandaki yenilmezlik serisini 25 haftaya çıkardı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 1995-1996 sezonundaki 26 haftalık yenilmezlik serisini de dün itibari ile yakaladı. Tecrübeli teknik adam ile 26 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fırtına, gelecek hafta Adana Demirspor'u da mağlup etmesi halinde 1995-1996 sezonundaki rekoru kıracak. Bu sezon iç sahada 14 puan toplayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise 22 puanla ligin en çok kazanan takımı oldu.