Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a muhteşem karşılama

Trabzonspor'a muhteşem karşılama

Bordo-mavili takımda 7'den. 70'e herkes şampiyonluk için kenetlenmiş durumda. Taraftarlar da üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyorlar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor'a muhteşem karşılama
Bordo-mavili takımda 7'den. 70'e herkes şampiyonluk için kenetlenmiş durumda. Taraftarlar da üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyorlar. Günler öncesinden sosyal medya üzerinden organize olan taraftarlar, açık puan farkıyla lider olan takımlarını İstanbul'da karşıladılar. Karagümrük mücadelesi için İstanbul'a gelen teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara kelimenin tam anlamıyla sevgi gösterileri vardı. Taraftarlar usta çalıştırıcı ve oyuncuları gürültülü tezahüratlarla karşıladılar. İstanbul "Şampiyon Trabzon" sesleriyle inledi. Bordo-mavili futbolcuların bu sıcak karşılaşmadan dolayı bir hayli memnun oldukları gözlendi
DİĞER
Son dakika: Burak Yılmaz Lille’de golünü attı taraftarlar çılgına döndü! 10 Eylül’den sonra ilk…
Boşanma davalarına nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayarı! Mağduriyetler son bulacak
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor