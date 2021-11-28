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TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor’dan transfer hamlesi! Eski Fenerbaçeli Luis Nani... (TS spor haberi)

Süper Lig'de namağlup lider bir şekilde devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligin seyrinin yanında transfer çalışmalarını da sürdüren bordo mavililer, çapraz bağları kopan Gervinho'nun yerine arayışlara başladı. Fırtına, hücum hattını güçlendirmek adına Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'yi gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 09:44
TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor’dan transfer hamlesi! Eski Fenerbaçeli Luis Nani... (TS spor haberi)

Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten yıldız futbolcu Luis Nani, Orlando'dan ayrılma kararı aldı. Ayrılığın ardından Trabzonspor harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Bordo-Mavili ekip, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor’dan transfer hamlesi! Eski Fenerbaçeli Luis Nani... (TS spor haberi)

Başarılı performansıyla lige damga vuran Trabzonspor, devre arası transfer dönemine hızlı girdi. Çapraz bağları kopan Gervinho, Bordo-Mavililer'i hücum hattında zor duruma soktu. Trabzonspor tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye çalışıyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor’dan transfer hamlesi! Eski Fenerbaçeli Luis Nani... (TS spor haberi)

FİZİKSEL OLARAK FORMDA

Trabzonspor, Gervinho'yu 1 milyon euro civarı bir ücretle yollamaya çalışıyor. Orlando'ya veda eden 35 yaşındaki Nani, fiziksel olarak halen çok formda.

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