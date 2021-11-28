TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor’dan transfer hamlesi! Eski Fenerbaçeli Luis Nani... (TS spor haberi)

Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten yıldız futbolcu Luis Nani , Orlando'dan ayrılma kararı aldı. Ayrılığın ardından Trabzonspor harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gervinho 'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Bordo-Mavili ekip, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.

FİZİKSEL OLARAK FORMDA

Trabzonspor, Gervinho'yu 1 milyon euro civarı bir ücretle yollamaya çalışıyor. Orlando'ya veda eden 35 yaşındaki Nani, fiziksel olarak halen çok formda.