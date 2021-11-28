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SON DAKİKA - Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim...

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'a bir de sakatlık şoku geldi. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 16:46 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 16:55
SON DAKİKA - Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim...

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'a bir de sakatlık şoku geldi. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İşte o açıklama:

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

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