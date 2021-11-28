Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 14. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Olimpiyat Stadı. İBB ile 6 sene burada oynadık. Trabzonspor ile kupa kaldırdık. Karagümrük takımı ile 22 yaşlarında futbol piyasasına çıktım. 25 gol attığım bir kulüptü. Geldiği nokta bizi mutlu ediyor. Bu ligin formasyonu olan iki takım oynayacak. Hem savunma hem de hücumda planları olan iki takım.

Planlar seni bir şekilde ayakta tutar. Rakibin her bölgede planları var. Dersimize çalıştık. Güzel ve bizim kazandığımız bir maç olmasını umarım. Taraftarlarımız yanımızda olmasa da onların enerjilerini hissediyoruz.