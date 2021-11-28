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Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Abdullah Avcı yönetiminde namağlup liderlik koltuğunda oturan Fırtına, ligin zorlu ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü yenerek serisini sürdürmek istiyor. Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 15:55 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 16:19
Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimzde...

📺 FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

👤 FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.

🔥 FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

KARAGÜMRÜK: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Adnan, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

💪 TRABZONSPOR LİGDE 264 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

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