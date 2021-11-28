Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimzde...

📺 FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

👤 FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.

🔥 FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

KARAGÜMRÜK: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Adnan, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

💪 TRABZONSPOR LİGDE 264 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.