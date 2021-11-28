Abdullah Avcı Fatih Karagümrük Trabzonspor maçının ardından konuştu! "Henüz bir şey kazanmadık!"

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Bordo mavililer sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamaları;

Karagümrük beni futbolcu olarak piyasaya süren bir takım. Aşina olduğum bir camia. Olimpiyat Stadı, yıllarca görev aldığım bir yer.

Rakibin farklı organizasyonları var, lige göre çok farklı oynayan, farklı ezberi olan bir ekip. Hafta içi neyi çalıştıysak, çalıştıysam oyuncularım bana olumlu cevap verdi.

Oyuncularım her şeyi doğru yaptı. Çalıştığımızı sahada gördüğüm için çok mutlu oluyorum.

Burada aldığımız 3 puan bize hiç birşey kazandırmadı, daha bir şey kazanmış değiliz.

Adana Demirspor maçı bizim için zor olacak, taraftarlarımız bizimle birlikte olmalı. Savunmayı da hücumu da beraber yapmalıyız.

Kimsenin durumuna bakmıyorum, daha eksiklerimiz var. Daha bir şey kazanmadık.