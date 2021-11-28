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Abdülkadir Ömür üçleme peşinde

22 yaşındaki yıldız, Beşiktaş ve G.Antep’i avlamıştı. Karagümrük’ü boş geçmezse kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol atmış olacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
Abdülkadir Ömür üçleme peşinde
Trabzonspor'un formda futbolcusu Abdülkadir Ömür bir ilkin peşinde. Hem bordo-mavili formayla hem de Milli Takım'da müthiş maçlar çıkaran 22 yaşındaki yıldız kariyerinde ilk defa üst üste 3 karşılaşmada gol atmaya çok yakın. Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de son 2 haftada Beşiktaş ve Gaziantepspor ağlarını havalandırmayı başarmıştı. Bugün Karagümrük deplasmanında İstanbul temsilcisini de boş geçmezse bireysel rekorunu kıracak. Genç yıldız böylece ilk defa üst üste 3 mücadelede gol atma sevinci yaşayacak.
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