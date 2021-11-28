Abdülkadir Ömür üçleme peşinde

Trabzonspor'un formda futbolcusu Abdülkadir Ömür bir ilkin peşinde. Hem bordo-mavili formayla hem de Milli Takım'da müthiş maçlar çıkaran 22 yaşındaki yıldız kariyerinde ilk defa üst üste 3 karşılaşmada gol atmaya çok yakın. Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de son 2 haftada Beşiktaş ve Gaziantepspor ağlarını havalandırmayı başarmıştı. Bugün Karagümrük deplasmanında İstanbul temsilcisini de boş geçmezse bireysel rekorunu kıracak. Genç yıldız böylece ilk defa üst üste 3 mücadelede gol atma sevinci yaşayacak.