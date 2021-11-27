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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Visca ismi öne çıktı

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, devre arası transfer dönemine büyük önem veriyor. Devre arasında yapacağı transferlerle mutlu sona ulaşmak isteyen bordo-mavililerde Gervinho'nun yerine öne çıkan isim ise Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Visca ismi öne çıktı

Karadeniz temsilcisi şampiyonluk andı içtiği sezonda hiçbir detayı atlamadan yoluna devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Visca ismi öne çıktı

Bordo-mavililerde sezon başı transfer edilen Gervinho, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağları kopan Fildişi Sahilli yıldız sezonu kapattı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Visca ismi öne çıktı

Yerine mutlaka transfer yapacak olan Trabzonspor'da ilk hedef Cristian Tello. Ancak İspanyol kanat oyuncusu için Real Betis ile yapılan pazarlıklarda henüz bir sonuç alınamadı. Bordo-mavililer, Tello için ısrarcı olmayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Visca ismi öne çıktı

Çünkü bu formayı giymek için yanıp tutuşan Edin Visca hazırda bekliyor. Başakşehir ile pazarlıklar kısa süre içinde start alacak. Boşnak yıldız da Trabzonspor için oynamayı çok istiyor.

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