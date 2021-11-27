TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Visca ismi öne çıktı

Karadeniz temsilcisi şampiyonluk andı içtiği sezonda hiçbir detayı atlamadan yoluna devam etmek istiyor.
Karadeniz temsilcisi şampiyonluk andı içtiği sezonda hiçbir detayı atlamadan yoluna devam etmek istiyor.
Bordo-mavililerde sezon başı transfer edilen Gervinho, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağları kopan Fildişi Sahilli yıldız sezonu kapattı.
Yerine mutlaka transfer yapacak olan Trabzonspor'da ilk hedef Cristian Tello. Ancak İspanyol kanat oyuncusu için Real Betis ile yapılan pazarlıklarda henüz bir sonuç alınamadı. Bordo-mavililer, Tello için ısrarcı olmayacak.
Çünkü bu formayı giymek için yanıp tutuşan Edin Visca hazırda bekliyor. Başakşehir ile pazarlıklar kısa süre içinde start alacak. Boşnak yıldız da Trabzonspor için oynamayı çok istiyor.