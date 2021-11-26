TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! Yönetim doğrulamadı (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider konumda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de lider konumda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo mavilierin sol bek bölgesi için Georgios Kyriakopoulos ismini gündemine aldığı iddiaları üzerine flaş bir gelişme yaşandı.
Ömer Faruk Özcan ile transferin detaylarını konuşan Yunus Emre Sel, yönetimin bu ismi doğrulamadığını açıkladı.
İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:
"Georgios Kyriakopoulos ismi için şunu söyleyelim; yönetim, sezon başında bu isimle ilgilendiklerini doğruluyor ama devre arası için bir hamle yapmadıklarını ve oyuncu ile görüşmediklerini söylüyor."
"Ama bunu söylerken şu parantezi açalım; oyuncuyu Trabzonspor scout ekipleri Yunanista Milli Takımı'nda canlı olarak izledi ve aldığı notları teknik ekibe aktardılar."
"Şu an bir görüşme olmayabilir ama ilerleyen dönemde gündeme gelirse takip ediyor olacağız. Ama dediğim gibi yönetim bu ismi doğrulamadı."
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