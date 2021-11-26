Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! Yönetim doğrulamadı (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! Yönetim doğrulamadı (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider konumda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavilierin sol bek bölgesi için Georgios Kyriakopoulos ismini gündemine aldığı iddiaları üzerine flaş bir gelişme yaşandı. Futbol Plus kanalında Ömer Faruk Özcan ile transferin detaylarını konuşan Yunus Emre Sel, yönetimin bu ismi doğrulamadığını açıkladı. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

ÖMER FARUK ÖZCAN Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 11:37 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 11:37
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! Yönetim doğrulamadı (TS spor haberi)

İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:

"Georgios Kyriakopoulos ismi için şunu söyleyelim; yönetim, sezon başında bu isimle ilgilendiklerini doğruluyor ama devre arası için bir hamle yapmadıklarını ve oyuncu ile görüşmediklerini söylüyor."

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! Yönetim doğrulamadı (TS spor haberi)

"Ama bunu söylerken şu parantezi açalım; oyuncuyu Trabzonspor scout ekipleri Yunanista Milli Takımı'nda canlı olarak izledi ve aldığı notları teknik ekibe aktardılar."

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! Yönetim doğrulamadı (TS spor haberi)

"Şu an bir görüşme olmayabilir ama ilerleyen dönemde gündeme gelirse takip ediyor olacağız. Ama dediğim gibi yönetim bu ismi doğrulamadı."

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