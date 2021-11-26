TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! Yönetim doğrulamadı (TS spor haberi)

İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları: "Georgios Kyriakopoulos ismi için şunu söyleyelim; yönetim, sezon başında bu isimle ilgilendiklerini doğruluyor ama devre arası için bir hamle yapmadıklarını ve oyuncu ile görüşmediklerini söylüyor."





"Ama bunu söylerken şu parantezi açalım; oyuncuyu Trabzonspor scout ekipleri Yunanista Milli Takımı'nda canlı olarak izledi ve aldığı notları teknik ekibe aktardılar."



