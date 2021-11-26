TRABZONSPOR HABERLERİ: Dipten zirveye! Sihirbaz Abdullah Avcı

Süper Lig'in 13. haftasının sonunda en yakın rakipleri Hatayspor ile Konyaspor'a 7'şer, ezeli rakipleri; Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray'a 12 ve Beşiktaş'a 13 puan fark atan Trabzonspor, resmen tarih yazıyor. Bu başarıda hiç şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı çok büyük. 33 puan ile zirvede yer alan Fırtına'da Avcı, geldiğin günden bu yana takıma sihirli derneği ile dokundu.