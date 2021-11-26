TRABZONSPOR HABERLERİ: Dipten zirveye! Sihirbaz Abdullah Avcı

Abdullah Avcı yönetiminde ligde son 25 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de toplamda 45 karşılaşmaya çıkarken, bu periyotta 28 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
BU SEZON HİÇ DERBİ KAYBETMEDİ
Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi. 2020-21 sezonunda Galatasaray'a ilk maçta 2-0 mağlup olan ve ikinci derbiden 1-1'lik beraberlik ile ayrılan bordo-mavili çalıştırıcı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip, Fenerbahçe'ye de 1-0 kaybetti.
Lider Trabzonspor, bu sezon geride kalan 13 haftalık bölümde ezeli rakiplerinin tamamıyla karşılaşırken, bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı'lı Trabzon, Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.