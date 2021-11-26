"Şampiyon olacağız"

Dorukhan Toköz dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde idman öncesinde açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha, şampiyon olmak isterini belirtti. İşte 1.80 boyundaki yıldızın sözlerinin satır başları:

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayıp Trabzonspor'a geldim. İnşallah burada da şampiyonluklar yaşarım ve sonrasında da Avrupa'ya giderim.

Ben normalde orta sahayım ama Eskişehirspor ve Beşiktaş'ta da sağ bek oynadım. Hocam nerede görev verirse orada oynarım, benim için bir problem yok.

Ailem de yalnız bırakmıyor, genç takımdan tanıdığım arkadaşlarım da var burada, o yüzden çabuk adapte oldum. Çok güzel bir ortam var. Arkadaşlıklarımız süper.

Biz işimize bakmalıyız, rehavete kapılmak istemiyoruz. Maç maç bakıyoruz. İkinci yarı zor geçen. Çok daha fazla mücadele etmemiz, savaşmamız gerek.

Avrupa'dan da birçok teklif vardı ama Abdullah hoca ile konuştum ve buraya geldim. Bana güzel bir takım kurulacağı söylendi.