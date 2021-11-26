İkide iki yaptılar

Fırtına, geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı yönetiminde Karagümrük ile oynadığı 2 lig maçını da kazandı. Deplasmanda Nwakaeme ve Ekuban'ın golleriyle kazanan Fırtına, Akyazı'da Djaniny'nin iki golüyle rakibini mağlup etmişti. Abdullah Avcı, pazar günü de seriyi devam ettirmek istiyor.

RAKİPTE EKSİK ÇOK

Karadeniz devinin pazar günü karşılaşacağı Fatih Karagümrük'te önemli eksikler bulunuyor. İstanbul ekibinde Biglia, Hedenstad ve Zukanovic gibi etkili isimler kart cezalısı. Burak, Borini ve Kerim Frei'in de sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı buna göre hazırlıklarını devam ettiriyor.