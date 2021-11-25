Yunus Mallı ve Koita kayıp

Büyük umutlarla alınan Yunus Mallı ve Koita, beklenen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Sık sık sakatlık yaşayan Koita 3 maçta oyuna sonradan dahil olurken, 27 dakika oyunda kaldı. Mallı ise eski günlerini arıyor. Önemli bir kariyere sahip olan 29 yaşındaki orta saha, 2 mücadelede 8 dakika forma giyebildi.
Büyük umutlarla alınan Yunus Mallı ve Koita, beklenen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Sık sık sakatlık yaşayan Koita 3 maçta oyuna sonradan dahil olurken, 27 dakika oyunda kaldı. Mallı ise eski günlerini arıyor. Önemli bir kariyere sahip olan 29 yaşındaki orta saha, 2 mücadelede 8 dakika forma giyebildi.