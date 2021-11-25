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TRABZONSPOR HABERLERİ: Real Betis Trabzonspor'un Cristian Tello teklifini reddetti

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla deviren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Cristian Tello olmuştu. İspanyol basının geçtiği son haberlerde Real Betis'in yıldız futbolcu için yapılan teklifi reddettiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:17 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:23
TRABZONSPOR HABERLERİ: Real Betis Trabzonspor'un Cristian Tello teklifini reddetti

Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışamaları hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Real Betis Trabzonspor'un Cristian Tello teklifini reddetti

Gervinho'nun sakatlığının ardından çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer Real Betis forması giyen Cristian Tello için devreye girmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Real Betis Trabzonspor'un Cristian Tello teklifini reddetti

Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Real Betis Trabzonspor'un Cristian Tello teklifini reddetti

TEKLİF YİNE REDDEDİLDİ

İspanyol basınında yer alan haberde Real Betis'in Trabzonspor2un yaptığı teklifi reddettiği yazıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Real Betis Trabzonspor'un Cristian Tello teklifini reddetti

Haberde Betis'in 2.5 milyon Euro talep ederken Trabzonspoor'un tecrübeli futbolcu için 1.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

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