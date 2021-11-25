TRABZONSPOR HABERLERİ: Real Betis Trabzonspor'un Cristian Tello teklifini reddetti

Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışamaları hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışamaları hız kesmeden devam ediyor.
Gervinho'nun sakatlığının ardından çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer Real Betis forması giyen Cristian Tello için devreye girmişti.
Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı.
TEKLİF YİNE REDDEDİLDİ
İspanyol basınında yer alan haberde Real Betis'in Trabzonspor2un yaptığı teklifi reddettiği yazıldı.
Haberde Betis'in 2.5 milyon Euro talep ederken Trabzonspoor'un tecrübeli futbolcu için 1.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.