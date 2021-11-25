Trabzonspor haberleri | Abdülkadir Ömür geçen sezonu yakaladı!

Lider Trabzonspor'un Turkish Messi'si Abdülkadir Ömür kötü günleri geride bıraktı. 4. haftadaki Galatasaray derbisinde de taraftarın tepkisi nedeniyle sahayı gözyaşları ile terk eden 22 yaşındaki orta saha ardından coştu, Tekrar milli takıma çağrılan, ligin ilk 13 haftalık bölümünde 12 maçta 730 dakika görev yapan genç yıldız, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon 23 maçta 1518 dakika forma giyerek 2 gol atmıştı.
43 DAKiKADA BiR GOL ATTI
Fırtına, bu sezon ligde her maçta gol attı. 4 karşılaşmada kalesini kapatan bordo-mavililer 43 dakikada bir fileleri sarsma başarısı gösterdi. Karadeniz devinde 8 oyuncu golle tanıştı. Bakasetas 7, Nwakaeme ve Cornelius 5, Djaniny 3, Abdülkadir Ömür ve Gervinho 2, Hamsik ve Yusuf Sarı ise 1'er kez fileleri sarstı. 1 golü rakip kendi kalesine attı.