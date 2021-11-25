TRABZONSPOR HABERİ - Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! "Avrupa'ya gitmek istiyorum"

Trabzonsporlu oyuncu Dorukhan Toköz, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Burada açıklamalarda bulunan Dorukhan, "Her kariyerde inişler çıkışlar olabiliyor. Ben gittikten sonra milli takımda her şey yolunda gitti. En son şampiyonluk yaşadım. Sakatlıkla ilgili hiç bir şey kalmadı. Burada sağlık ekibi, herhangi bir sıkıntım olduğunda ilgileniyor. İyi gidiyoruz, şampiyonluk zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz. Puan farkı olarak öndeyiz ancak ikinci devre çok daha önemli. Çok zor maçlar bizi bekliyor. Önümüzde de çok zor maçlar var. Burada şampiyon olup ondan sonra sonu Avrupa olur inşallah. Burada mesaimizi tamamladıktan sonra, şampiyon, şampiyonluklar gördükten sonra Avrupa'ya gideriz." dedi.

"ORTA SAHA OYUNCUSUYUM"

"Ben normalde orta saha oyuncusuyum. Eskişehir ve Beşiktaş'ta sağ bek oynadığım dönemler oldu. Ben için mevki fark etmiyor. Nerede ihtiyaç olursa, hoca nerede görev verirse orada oynuyorum. Sağ bekte sakatlık oldu. Bruno Peres sakatlanmıştı, hocam öyle layık gördü orada oynattı. Şu anlık bir sıkıntı yok, hoca nerede görev verirse orada oynarım."

"ADAPTE OLDUM"

Adapte oldum. Ailem de yalnız bırakmıyor. Burada milli takımlardan çok arkadaşım var. Ortam da çok iyi. Arkadaşlarımla beraber arada yemek yiyoruz, yakın oturuyoruz, beraber çay içiyoruz. Ortam olarak da arkadaşlık olarak da çok iyi. Uyum sağlamak, eskiden tanıdığım arkadaşlarım da olduğundan dolayı benim için kolay oldu.



"HER MAÇ ÖNEMLİ"

Ben çok etkilendiğimizi söyleyemem. Öncelikle işimize bakmamız lazım. Takım arkadaşlarımızla da aramızda böyle konuşuyoruz. Bu rehavete kapılmak istemiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Çünkü her maç bizim için çok önemli. O nedenle kamuoyunda çok daha dikkat etmemeye çalışıyoruz. Kendi içimizde konsantremizi bozmadan devam ediyoruz. Bir maç kaybedersek farklı, kötü giderek farklı yorumlar yapılacak. O nedenle biz iyi giderken de çok dikkat etmememeye çalışıyoruz o taraftalar. Allah korusun bir şey olursa yine dikkat etmeden yolumuza devam edeceğiz."