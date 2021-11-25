Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu! Avcı onay verdi ve Kyriakopoulos...

Devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da Georgios Kyriakopoulos sesleri yükseliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Yunan futbolcuya onay verdiği, yönetimin de hemen harekete geçtiği öğrenildi.

BİR MENAJERE YETKİ VERİLDİ

Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, Sassuolo ile görüşmesi için bir menajeri yetkilendirdi. Yönetim, İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Ayrıca Kyriakopoulos'un menajeriyle de masaya oturulacağı ifade ediliyor.