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Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu! Avcı onay verdi ve Kyriakopoulos...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda transfer çalışmaları yürütürken, aradığı sol beki buldu. Buna göre Trabzonspor, Sassuolo'da forma giyen Kyriakopoulos için teklif yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu! Avcı onay verdi ve Kyriakopoulos...

Devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da Georgios Kyriakopoulos sesleri yükseliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Yunan futbolcuya onay verdiği, yönetimin de hemen harekete geçtiği öğrenildi.

Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu! Avcı onay verdi ve Kyriakopoulos...

BİR MENAJERE YETKİ VERİLDİ
Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, Sassuolo ile görüşmesi için bir menajeri yetkilendirdi. Yönetim, İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Ayrıca Kyriakopoulos'un menajeriyle de masaya oturulacağı ifade ediliyor.

Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu! Avcı onay verdi ve Kyriakopoulos...

Bu sezon Sassuolo formasıyla 2'si 11'de olmak üzere 7 maçta oynayan Kyriakopoulos gol veya asist üretemedi.

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