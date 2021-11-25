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Trabzonspor haberleri | Hamsik dönüyor Bakasetas belirsiz!

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı farklı mağlup eden Trabzonspor, açık ara liderliğini sürdürüyor. Bordo mavililere, Karagümrük maçı öncesi bir de müjdeli haber geldi. Buna göre Marek Hamsik, zorlu maçta formasına kavuşacak. Öte yandan Bakasetas'ın durumunun ise belirsiz olduğu söylendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor haberleri | Hamsik dönüyor Bakasetas belirsiz!
Karagümrük maçı öncesi sakat oyunculardan haber geldi. Hamsik'in dinlendirildiği süre içerisinde sakatlığını önemli ölçüde atlattığı ve Karagümrük maçında sahada olabileceği belirtilirken, Bakasetas'ın durumu ise henüz netlik kazanmadı. Yunan orta sahanın kendisini deneyeceği ve teknik ekibin sağlık kurulu ile yapacağı değerlendirme sonucunda alacağı karara göre kadroya girebileceği ifade edildi.
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