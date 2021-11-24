TRABZONSPOR HABERLERİ - Şampiyonlara fark attı! Abdullah Avcı durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak puanını 33'e çıkaran Trabzonspor, namağlup liderlik koltuğunda yer alırken, Avrupa'da da tarih yazıyor. Karadeniz devi; Napoli'nin İnter'e 3-2 mağlup olmasının ardından, Avrupa'nın 5 önemli ligi, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da yenilmeyen tek takım oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu sezon maç başına puan ortalamasını 2.54'e çıkartarak çok önemli bir başarıya imza attı.
95-96'DAN SONRA
Ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan ve dış sahada da kulüp tarihinin en uzun namağlup serilerinden birine imza atan bordo- mavililer, ilk 13 haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en başarılı dönemine imza attı. 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96'nın 13'üncü haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi. Söz konusu dönemin 13'üncü haftasında Vanspor'u 5-0 yenerek 35 puana ulaşan Karadeniz devi, 1996-97 ile 2004-05'te 29'ar, 2010-11'de ise 30 puan toplamıştı.
ŞAMPİYONLARA FARK ATTI
2021-22 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 13 hafta sonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara da fark attı. Bordo-mavililer, ilk 13 haftalık bölümde ligde daha önce şampiyonluk elde eden takımlardan Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray ile Başakşehir'e 12, Beşiktaş'a ise 13 puan fark attı.