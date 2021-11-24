TRABZONSPOR HABERLERİ: İspanyollardan Abdülkadir Ömür'e büyük övgü!

Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray maçında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Karşılaşmayı 2-0 yenik durumda götüren Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı göz yaşlarıyla tek eden genç oyuncu, daha sonraki dönemlerde performansını yükselterek sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla forma vermeye devam ettiği bordo-mavili futbolcu, tekrar milli takıma çağrılırken son 5 haftada takımda daha fazla süre aldı.

Abdülkadir, Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Genç oyuncu, 3-0'lık Gaziantep FK maçında da takımının ilk golünü atarak maçın kazanılmasına katkı sağladı.

GAZİANTEP FİLELERİNE HARİKA GOL

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçına ise genç futbolcu kaptan olarak çıktı. 19. dakikada harika bir golle fileleri havalandıran yıldız futbolcunun son haftalardaki performansı İspanya'da da gündem oldu.

"TRABZONSPOR'UN INSIGNE'Sİ"

Marca Gazetesi Trabzonspor ile ilgili hazırladığı haberin başlığında Abdülkadir Ömür için "Trabzonspor'un Insigne'si" ifadelerini kullandı.

Ayrıca haberde milli futbolcu ile ilgili, beceerikli, teknik ve lider ifadelerine yer verildi.



