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TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı'dan futbolculara uyarı! "Ayaklarınız yere bassın"

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında gelen 3-0'lık Gaziantep FK galibiyeti sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcularını uyardı. Tecrübeli teknik adam, öğrencilerine "Sevinmek sizin tabii ki en büyük hakkınız ama şunu sakın unutmayın; sadece 3 puan aldık." dedi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı'dan futbolculara uyarı! "Ayaklarınız yere bassın"

Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da maçın ardından büyük bir sevinç yaşandı. Fotomaç Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre; 90 dakika sonunda önce soyunma odasına giden ardından ise sahaya tekrar dönerek taraftarları selamlayan futbolcuların yaşadığı sevince teknik ekip de dahil oldu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularına sakin kalmaları yönünde ikazda bulundu. Tecrübeli hoca, "Çok zor bir maçı kazandık, sevinmek sizin en büyük hakkınız ama şunu sakın unutmayın. Sadece üç puan aldık. Kulaklarınızı tıkayacaksınız, algılara kapılmayacaksınız, mücadeleye devam edeceksiniz. Şimdi sevinin ama yarın ayaklarınız yere bassın. İlk idmanda herkes sanki sezona yeni başlıyormuşuz gibi istekli olacak" ifadesini kullandı.

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