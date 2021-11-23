Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Uğurcan, Hamsik, Bakasetas… Ligin en dominant, en formda üç oyuncusunun mahrumiyetine Erce'nin maçın başlamasına saniyeler kala yaşadığı sakatlığın eksikliğini de ekleyin.

Trabzonspor bir başka klişeyi daha tarihin tozlu fikstürlerine gömdü; eksikler sadece kağıt üzerindedir, önemli olan sahaya çıkan ruh ve formasyona olan bağlılıktır.

Trabzonspor verdiği mücadele için sadece bir basamak çıktı ama bundan sonraki basamaklar için yere daha sağlam basmak gerekiyor.