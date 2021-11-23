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SON DAKİKA - Trabzonspor'dan Erce Kardeşler açıklaması! İşte son durumu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında ısınma esnasında sakatlanan Erce Kardeşler'in son durumu hakkında bordo-mavili kulüpten açıklama geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 13:06 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 13:20
SON DAKİKA - Trabzonspor'dan Erce Kardeşler açıklaması! İşte son durumu

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Erce Kardeşler'in son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp, başarılı file bekçisinin sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

İşte o açıklama:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, kalecimiz Erce Kardeşler'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

Hakan Çelik, "Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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