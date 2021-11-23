"Sadece 3 puan aldık"

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, Gaziantep FK galibiyeti sonrası konuştu. Başarılı hoca, "Marek ve Bakasetas'ın olmadığı ilk maçımızı oynadık. İlk 15 dakikada iyi başlayamadık. Pas opsiyonlarında iyi değildik. Oyun bazen iyi olmaz ama bireysel performanslarla maça dönebilirsin. Şampiyon olan takımlarda bu çok önemlidir" dedi. Avcı ayrıca, "Taraftarımız bizi sevmeye ve bizimle olmaya devam etsin. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Sadece 3 puan ve bir galibiyet aldık. Hafta hafta devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Transfer sorusuna da yanıt veren bordo-mavili hoca, "Devre arasında transfer düşünüyoruz, çalışıyoruz" diye konuştu.