Rekor 'Fırtınası!'

Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, Gaziantep'e de şans tanımadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilklere imza atarak şahlanan Karadeniz devi, 13'üncü haftalar itibarıyla 15 sezon sonra en çok puan toplama rekoru kırdı. Söz konusu haftalar itibarıyla F.Bahçe, 2005-06'da 35 puan toplamıştı. Bordo-mavililer puanını 33'e çıkardı ve sarı-lacivertliler sonrası en çok puana ulaşan takım oldu.

TARİH YAZIYOR

En yakın rakipleri Hatay ve Konya'nın 7 puan önünde liderliğini sürdüren Fırtına yenilmeme rekoruna da koşuyor. Bordo- mavililer, Karagümrük'e kaybetmezse 27 sezon sonra kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu egale edecek. Karadeniz devi, 1994-95 ve 1995-96 sezonlarını içeren 1995 yılında 26 maçlık yenilmezlik rekoru elde etmişti. Ligde 25 maçtır bileği bükülmeyen Trabzon'un bu rekoru egalesi için 1 karşılaşma kaldı.