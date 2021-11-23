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Muhammet motor ile yetişti

Karadeniz devinde Gaziantep FK karşılaşmasında 11'de başlayacak olan Erce Kardeşler'in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti. Akbulut'un yerine ise yedek kulübesine dahil edilen Muhammet Taha Tepe maça motosiklet ile yetiştirildi ve 15 dakika kala kulübedeki yerini aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Muhammet motor ile yetişti

Karadeniz devinde Gaziantep FK karşılaşmasında 11'de başlayacak olan Erce Kardeşler'in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti. Akbulut'un yerine ise yedek kulübesine dahil edilen Muhammet Taha Tepe maça motosiklet ile yetiştirildi ve 15 dakika kala kulübedeki yerini aldı.

GERVINHO'YA HEDİYE
Abdülkadir Ömür attığı enfes frikik golü sonrası yedek kulübesine koştu. Gervinho'nun formasını açan 22 yaşındaki orta saha, golünü sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili yıldıza armağan etti.

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