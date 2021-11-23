Haberler Trabzonspor 6 patlar Trabzonspor

6 patlar Trabzonspor

Gaziantep'i 3-0 yenerek Süper Lig'de 6'da 6 yaparak şahlanan lider Trabzonspor, 2021-22'de üst üste 6 maçı kazanan ilk takım olarak bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
6 patlar Trabzonspor

Gaziantep'i 3-0 yenerek Süper Lig'de 6'da 6 yaparak şahlanan lider Trabzonspor, 2021-22'de üst üste 6 maçı kazanan ilk takım olarak bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. İkincisi sıradaki Hatayspor 4, Alanyaspor 3, Beşiktaş, 3, Konya 2, Galatasaray ile Fenerbahçe de 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayabildi.

TARAFTARI KIRMADI
Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'in sakatlığı ile ilgili "Beşiktaş derbisinde 2 oyuncumuz sakatlanarak çıktı, bugün (dün) bizimle beraber değiller. Hamsik'i riske etmek istemedik. Çünkü önümüzde çok maç var" dedi. Maçı tribünden izleyen Hamsik, taraftarı kırmadı ve onların içine girerek fotoğraf çektirdi.

DİĞER
‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler tanıyamadı! Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı!
Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de yürek yakan kaza! "Dünyada bir tek o kaldı hepsi gitti"
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor