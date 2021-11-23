6 patlar Trabzonspor

Gaziantep'i 3-0 yenerek Süper Lig'de 6'da 6 yaparak şahlanan lider Trabzonspor, 2021-22'de üst üste 6 maçı kazanan ilk takım olarak bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. İkincisi sıradaki Hatayspor 4, Alanyaspor 3, Beşiktaş, 3, Konya 2, Galatasaray ile Fenerbahçe de 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayabildi.

TARAFTARI KIRMADI

Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'in sakatlığı ile ilgili "Beşiktaş derbisinde 2 oyuncumuz sakatlanarak çıktı, bugün (dün) bizimle beraber değiller. Hamsik'i riske etmek istemedik. Çünkü önümüzde çok maç var" dedi. Maçı tribünden izleyen Hamsik, taraftarı kırmadı ve onların içine girerek fotoğraf çektirdi.