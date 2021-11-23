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10 numara gol

23 yaşındaki yıldız uzun süre jenerikleri süsleyecek nefis bir gol attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
10 numara gol

Lider Trabzonspor'un evinde Gaziantepspor'u ağırladığı mücadelede Anastasios Bakasetas'ın yokluğunda 'çilingir' rolünü Abdülkadir Ömür üstlendi. 23 yaşındaki yıldız taç çizgisine yakın bir yerden mükemmel bir falso ile vurdu. Güneydoğu temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç bu golü sadece seyredebildi. Gol, Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi. Trabzonsporlu futbolsever "Messi görse kıskanır" tweet'leri attılar. A. Ömür bu golle iyice moral bulurken sezona damga vurmaya da devam ediyor. Başarılı futbolcu son 4 haftada skora etki etmeyi sürdürüyor. Göztepe deplasmanında tek golün asistini yapan Abdülkadir Ömür, Beşiktaş derbisinde fileleri sarsmıştı. Dün de Gaziantep'i affetmedi. Karadağ ile oynanan milli maçta da akıl dolu bir asist yapmıştı. Maç sonu "Mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.

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Fırtına'da birinci kaptan Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalıydı. Kaptanlık sıralaması olmadığı için karar Abdullah Avcı'ya bırakıldı. Usta hoca, A.Ömür'de karar kıldı.

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