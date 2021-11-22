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Yusuf Sarı yedek güç

Karadeniz devine geldiği Temmuz 2019'dan bu yana bordo-mavili formayla oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçlarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Yusuf Sarı (3 gol ve 3 asist), bugün de teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedek kulübesindeki önemli kozlarından biri olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Yusuf Sarı yedek güç
Karadeniz devine geldiği Temmuz 2019'dan bu yana bordo-mavili formayla oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçlarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Yusuf Sarı (3 gol ve 3 asist), bugün de teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedek kulübesindeki önemli kozlarından biri olacak. Deneyimli hoca, müsabakanın gidişatına göre bu oyuncunun topla birlikte olan hızından yararlanmayı planlıyor.
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