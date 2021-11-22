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TRANSFER HABERLERİ - Hulk Trabzonspor'a gelecek mi? Resmen açıklandı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor için flaş bir transfer iddiası ortaya atımıştı. Brezilya basını, Atletico Mineiro forması giyen dünyaca ünlü golcü Hulk'un bordo-mavili takıma transfer olabileceğini öne sürerken, konuyla ilgili Güney Amerika kulübünün başkanı Sérgio Coelho'dan resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 11:09
TRANSFER HABERLERİ - Hulk Trabzonspor'a gelecek mi? Resmen açıklandı

Süper Lig'de geride kalan süreçte yenilgi yüzü görmeyen ve liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor için Brezilya'dan gelen transfer iddiası gündem yaratmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Hulk Trabzonspor'a gelecek mi? Resmen açıklandı

Kısa süre önce Brezilya'dan Uol Esporte sürpriz bir iddia ortaya atarak, dünyaca ünlü golcü Hulk'un Trabzonspor'a transfer olabileceğini öne sürmüştü.

TRANSFER HABERLERİ - Hulk Trabzonspor'a gelecek mi? Resmen açıklandı

Her transfer döneminde Türk takımlarının gündemine gelen Hulk için resmi açıklama ise, Atletico Mineiro Başkanı Sérgio Coelho'dan geldi. Hulk'un takımda kalacağını açıklayan Coelho transfere kapıyı kapattı.

TRANSFER HABERLERİ - Hulk Trabzonspor'a gelecek mi? Resmen açıklandı

Arena MRV'yi içeren bir etkinlik sırasında konuşan Coelho; Hulk'un menajeri ile anlaştıklarını söyledi. Coelho, "Yaptık. Anlaştık. Bunu herkes bilsin. Hulk ile 2022'nin sonuna kadar sözleşme imzaladık. En az 20 maç oynarsa 2023'ün sonuna kadar sözleşmesinin otomatik olarak yenileneceğine dair bir de madde var" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Hulk Trabzonspor'a gelecek mi? Resmen açıklandı

Hulk'un kariyerinin son zamanlarında Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği, bunun için de Türkiye''de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edilmişti.

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