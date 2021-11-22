TRANSFER HABERLERİ - Hulk Trabzonspor'a gelecek mi? Resmen açıklandı

Süper Lig'de geride kalan süreçte yenilgi yüzü görmeyen ve liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor için Brezilya'dan gelen transfer iddiası gündem yaratmıştı.
Kısa süre önce Brezilya'dan Uol Esporte sürpriz bir iddia ortaya atarak, dünyaca ünlü golcü Hulk'un Trabzonspor'a transfer olabileceğini öne sürmüştü.
Her transfer döneminde Türk takımlarının gündemine gelen Hulk için resmi açıklama ise, Atletico Mineiro Başkanı Sérgio Coelho'dan geldi. Hulk'un takımda kalacağını açıklayan Coelho transfere kapıyı kapattı.