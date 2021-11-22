Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler

Fırtına, milli ara öncesinde inanılmaz bir form grafiği yakalamıştı. Oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor hem liderlik koltuğuna yükselmiş hem de ezeli rakipleriyle puan farkını iyice açmıştı.
Fırtına, milli ara öncesinde inanılmaz bir form grafiği yakalamıştı. Oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor hem liderlik koltuğuna yükselmiş hem de ezeli rakipleriyle puan farkını iyice açmıştı.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi Süper Lig'de galibiyet serisini 6 maça çıkarmak. Bordo-mavililer böylece 253 gün ve 24 maçlık namağlup rekorlarını da daha yukarı taşımış olacak. Avcı hafta boyunca öğrencilerine motivasyon konuşmaları yaparak onları bu maça hazırladı.
KALE ERCE'YE EMANET
Gaziantep mücadelesi öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, mecburi rotasyona gidecek. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Uğurcan Çakır ile sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas kesin olarak yok.
Kalede Erce Kardeşler oynayacak. Yunan yıldızın yerine ise vatandaşı Manolas Siopis'in 11'de başlaması bekleniyor. Abdullah Avcı sakatlık sonrası sadece dün takımla çalışan Marek Hamsik hakkındaki kararı maç günü verecek. Bordo-mavililer ceza ve sakatlara rağmen şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek istiyor.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Caulker, Djilobodji, Tosca, Recep, Doğan, Jefferson, Maxim, Muhammet
KAPTAN NWAKAEME
Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık sıralaması olmadığı için karar teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakılmıştı. Usta çalıştırıcı takımın eskilerinden olan ve aidiyetiyle her zaman takdir edilen Anthony Nwakaeme'yi bugün sahaya kaptan olarak çıkaracak.
MAÇTAN RAKAMLAR
Fırtına, Gaziantep ile oynadığı son 4 maçı kaybetmedi. 2 defa kazandı, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Gaziantepspor bu sezon deplasmanda sadece 1 puan alabildi. (Sivasspor deplasmanı) Yediği 16 golün, 14'ü de dış sahada geldi.
Trabzonspor bugün kazanırsa 33 puana ulaşacak. 2005-06'da 35 toplayan Fenerbahçe'den sonra 30 puan üzerine çıkan ilk takım olacak.
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında yüzde 61'lik galibiyet yüzdesiyle müthiş bir iş çıkarıyor.