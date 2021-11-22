Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler

Fırtına, milli ara öncesinde inanılmaz bir form grafiği yakalamıştı. Oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor hem liderlik koltuğuna yükselmiş hem de ezeli rakipleriyle puan farkını iyice açmıştı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi Süper Lig'de galibiyet serisini 6 maça çıkarmak. Bordo-mavililer böylece 253 gün ve 24 maçlık namağlup rekorlarını da daha yukarı taşımış olacak. Avcı hafta boyunca öğrencilerine motivasyon konuşmaları yaparak onları bu maça hazırladı.