Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür'e özel görev

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür'e özel görev

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süpoer Lig'in 30 puanlı lideri Trabzonspor, 13. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde Bakasetas yok, Marek Hamsik’in durumu belirsiz... Gözler Abdülkadir Ömür’e çevrildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın özel görev verdiği genç yıldız, hücumları yönetecek. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür'e özel görev

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı orta saha kurgusunu hazırlıyor. Usta çalıştırıcının bu bölgedeki önemli silahlarından Anastasios Bakasetas kesin olarak forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in de oynayıp oynamayacağı belirsiz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür'e özel görev

Avcı, hücum aksiyonlarının aksamaması için Abdülkadir Ömür'e özel görevler verdi. Bakasetas ve Hamsik varken oyun kurulumunda rakip kaleye yakın duran 22 yaşındaki futbolcu, bu hafta biraz daha geride pozisyon alacak. Topun doğru şekilde yönlenmesine Abdülkadir Ömür karar verecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür'e özel görev

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Avcı'nın özel görüştüğü Ömür'e, "Bu maçta sana çok iş düşecek. Sana her zaman güvenim tam. Gerekeni yapacağından hiç kuşkum yok. Biraz daha fazla çaba göster ve takımı yönet" dediği belirtildi. Ömür son 2 lig maçında 1 gol ve 1 asistle oynuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor