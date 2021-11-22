TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür'e özel görev

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı orta saha kurgusunu hazırlıyor. Usta çalıştırıcının bu bölgedeki önemli silahlarından Anastasios Bakasetas kesin olarak forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in de oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Avcı, hücum aksiyonlarının aksamaması için Abdülkadir Ömür'e özel görevler verdi. Bakasetas ve Hamsik varken oyun kurulumunda rakip kaleye yakın duran 22 yaşındaki futbolcu, bu hafta biraz daha geride pozisyon alacak. Topun doğru şekilde yönlenmesine Abdülkadir Ömür karar verecek.