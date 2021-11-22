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Trabzonspor-Gaziantep FK maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği 13. haftada tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın kapanış maçında lider Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri kazanarak namağlup lider olarak yoluna devam etmek ve puan farkını açmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Öte yandan karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:31
Trabzonspor-Gaziantep FK maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın son maçında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 22 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Erce, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

GAZİANTEP FK:

🚑 GAZİANTEP FK EKSİK GELDİ!

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi. Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

💪 YENİLMEZLİK SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

🚑TRABZONSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER!

Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik'in de riske atılması beklenmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Edgar'a yer vermesi bekleniyor. Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.

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