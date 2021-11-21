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Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayanTrabzonspor, Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 30 puanla lider durumda. Karadeniz ekibi, bu hafta karşılaşacağı Gaziantep FK'yı devirirse 15 sezon sonra 13. haftalar itibarıyla puan rekoru kıracak. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

Milli ara sonrası yeniden Süper Lig'e dönen Trabzonspor galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavili ekip ligde 30 puanla lider durumda, bu hafta da kazanırsa 33'e ulaşacak.

Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

2005-06 sezonunda 13 haftada 35 puan toplayan Fenerbahçe'nin ardından en çok puana ulaşan takım olacak. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri bu yeni rekoru kırmak için Gaziantepspor karşısında olacak.

Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

Hedefleri yine 3 puan alarak hem liderliğin keyfini sürmek hem de yeni bir rekor daha kırmak.

Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

25 SEZON SONRA İLK
Trabzonspor 13. haftalar itibarıyla 1995-96 sezonunda 35 puanı hanesine yazdırmıştı. Bordo- mavililer yarın Şenol Güneş Stadı'nda konuk edeceği Gaziantepspor'u mağlup etmesi durumunda 25 yıl sonra en çok puana ulaştığı sezonu yaşayacak.

Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

33 puanı bulacak. Karadeniz temsilcisi daha önce 2010-11 sezonunda 13. hafta itibarıyla 30 puan almıştı.

Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

Gaziantepspor cephesi hafta boyunca "Trabzonspor'u mağlup edeceğiz" şeklinde açıklamalar yapsa da bordo-mavililer 'yenilmezlik serisini' sürdürmek istiyor.

Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

Trabzonspor geçen sezon 29. haftada evinde Alanyaspor'a 3-1 yenilmişti. 253 gündür hiçbir rakibine 3 puan vermedi.

Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

Karadeniz ekibi evindeki son 11 maçta 7 galibiyet aldı. 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer son 24 Süper Lig maçında kaybetmedi. 13 galibiyet, 11 beraberlik aldı.

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