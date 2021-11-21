Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

Milli ara sonrası yeniden Süper Lig'e dönen Trabzonspor galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavili ekip ligde 30 puanla lider durumda, bu hafta da kazanırsa 33'e ulaşacak.
2005-06 sezonunda 13 haftada 35 puan toplayan Fenerbahçe'nin ardından en çok puana ulaşan takım olacak. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri bu yeni rekoru kırmak için Gaziantepspor karşısında olacak.
Hedefleri yine 3 puan alarak hem liderliğin keyfini sürmek hem de yeni bir rekor daha kırmak.