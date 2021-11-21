Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra...

Milli ara sonrası yeniden Süper Lig 'e dönen Trabzonspor galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavili ekip ligde 30 puanla lider durumda, bu hafta da kazanırsa 33'e ulaşacak.

2005-06 sezonunda 13 haftada 35 puan toplayan Fenerbahçe'nin ardından en çok puana ulaşan takım olacak. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri bu yeni rekoru kırmak için Gaziantepspor karşısında olacak.