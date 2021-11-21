Mecburi rotasyon

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı cezalı ve sakatlar sebebiyle ilk 11'ini arıyor. Bordo-mavililerde, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Uğurcan Çakır ile sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas kesin olarak yok. Marek Hamsik bugünkü idmanda kendisini deneyecek. Ancak Avcı "Yüzde 1 bile risk varsa seni oynatmam. Ligde daha çok maç var, benim de sana ihtiyacım var" dedi. Bu durumda orta sahada 2 forma birden boşa çıkıyor. Abdullah Avcı kararını sakatlığını atladan Bruno Peres'in son durumuna göre karar verecek. Peres oynayabilecek duruma gelirse orta saha Berat Özdemir, Manolas Siopis ve Abdülkadir Ömür'den oluşacak. Anthony Nwakaeme ve Yusuf Sarı kanatlarda görev yapacak. En uçta Djaniny Semedo başlayacak.
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