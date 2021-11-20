Yarısı doldu

Trabzonspor camiası şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerine fark attığı bir dönemde Gaziantepspor mücadelesini Şenol Güneş Stadı'nda oynayacak. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların beklentisi bu randevuyu tam kapasite ile oynamak. Satışa çıkan biletlerin 21 binlik bölümü satıldı. Stadın yüzde 51'lik bölümü şimdiden doldu. Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesi kalan biletlerin de satılması bekleniyor. Şehirde herkes birbirini bu karşılaşmaya davet ediyor. Taraftar grupları da ritik Gaziantepspor mücadelesi için özel hazırlıklar yapıyor.