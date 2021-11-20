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Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı'dan Bakasetas ve Hamsik kararı!

Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Bakasetas ile tedavileri biten Bruno Peres ve Hamsik, Avcı’dan forma istedi. Usta hoca “Yüzde 1 risk varsa oynatmam” dedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı'dan Bakasetas ve Hamsik kararı!

Karadeniz temsilcisinde herkes şampiyonluk için kenetlenmiş durumda. Öyle ki yabancı futbolcuların hırsının da yerlilerden hiçbir farkı yok. Bordomavililerde sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas'ın haricinde tedavileri sona eren Bruno Peres ile Marek Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Üç oyuncu da Gaziantepspor mücadelesinde sahada olmak istediklerini kaydettiler.

Başarılı çalıştırıcı, fedakarca davranan öğrencilerinin tavrına teşekkür etti ancak sağlık kurulu ile görüştükten sonra karar vereceğini iletti. Avcı öğrencilerine "Lig uzun ve size daha çok ihtiyacım olacak. O yüzden yüzde 1 bile risk varsa oynatmam" yanıtını verdi.

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